A hasonlóság lesüt az előzetesből, és ez nem véletlen, a John Wick filmek és a Nobody alkotói között több közös név is akad. A filmet Ilya Naishuller rendezte, akinek a szintén nem pihentető élménynek számító Hardcore Henry-t köszönhetjük, a forgatókönyvet pedig az a Derek Kolstad hozta össze, akinek a John Wick-filmeket is köszönhetjük. A produceri székekbe pedig a számos nagyprodukcióban (Atomszőke; Halálos iramban: Hobbs és Shaw; Deadpool 2; John Wick) közreműködő Kelly McCormick és David Leitch ült.

Ezek a nevek már garanciát jelentenek a profin kivitelezett, minőségi látványra, amit most mindennapi, szürke, sőt unalmas környezetben élvezhetünk. A főszereplő ugyanis A Better Call Saulból és a Breaking Badből halványan derengő Bob Odenkirk, aki egy átlagos, kertvárosi, lesajnált apukát alakít.

Egy botladozó senkit, akiről környezete nem is sejti, hogy a tragikomikus máz mögött egy kegyetlen gyilkológép rejtőzik. Ahogy lehull a lepel, jönnek a golyófogó gonoszok, a közeli fejlövések, a rejtett arany, illetve fegyvertartalékok, keresztbe csúszó izomautók. Igen, ez a John Wick, csak az öltöny, és Keanu Reeves sztárgázsijával együtt a tisztítóban maradt.

A tengerentúlon a tervek szerint 2021. február 26-án futhat be a film a mozikban.