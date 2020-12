Az év végéhez közeledve ideje számot vetni, visszatekinteni a mögöttünk álló hónapokra. A filmek és a sorozatok idén is velünk voltak, támaszt nyújtottak, megnevettettek, vagy éppen megríkattak. Soha ennyi időt még nem töltöttünk a Netflix előtt korábban, idén a magyarok négy és félszer annyit filmeztek, mint tavaly – derült ki a világ vezető, több mint 190 országban elérhető streaming szórakoztató szolgáltatásának 2020-as statisztikáiból.

Továbbra is a drámákat szeretik Magyarországon a legjobban, emellett szívesen nevetnek a netflixes vígjátékokon, és izgulnak a thrillerek szereplőinek drukkolva. Akciófilmekből sem volt hiány, és az idei évben nagyobb hangsúlyt kaptak a szinkronos gyerekfilmek is. Az izgalomban és érzelmekben bővelkedő alkotások voltak a legnépszerűbbek hazánkban idén, drámákat néztünk legszívesebben és legnagyobb számban. Nem is csoda, hiszen olyan remek sorozatok közül válogathattunk, mint a Vezércsel, a Barbárok, a Lucifer, vagy a Korona.

Gyerekszemmel is egyre több a látnivaló

A Netflix egyre bővülő magyar szinkronos gyerekfilmes kínálatával a fogyasztás is nő. A tavalyi évhez képest hatszor annyi időt töltöttünk mesenézéssel. Ebben jelentős szerepe volt a Jurassic Park: Krétakori tábor, az Útmutató bébiszittereknek szörnyvadászathoz, a Lunaria – Kaland a Holdon, a Táncra fel! és a DJ Hamupipőke című alkotásoknak is. A felnőtteknek szóló animék népszerűsége is hasonlóan meredeken emelkedik, melyhez hozzájárultak a Ghibli stúdió remekei ugyanúgy, mint a Zeusz vére című sorozat.