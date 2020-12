A CueStack metálbanda David Hasselhoff közreműködéséve készítette el legújabb számát, amelynek címe Through the Night. A dal természetesen klippel együtt debütált, melynek képi világa valami fantasztikus, az ének pedig…tipikus The Hoff.

Itt kell megemlítenünk a színészlegenda jó pár éve kiadott saját számát is, a True Survivort, amely a Kung Fury című filmhez készült, és talán minden idők legjobb videóklipjét rakták össze hozzá.