Lennon 1980. december 8-án írta alá a lemezt Mark David Chapmannek, mindössze néhány órával azelőtt, hogy a fanatikus rajongó lelőtte őt New York-i otthona közelében.

A New Jersey-i Goldin Auctions várakozásai szerint “a rocktörténelem valaha eladásra kínált legjelentősebb relikviája” nagyjából 1,5 millió dollárért (442,7 millió forint) fog gazdát cserélni a szombaton záruló internetes aukción. A licit jelenleg 450 ezer dolláron áll. A korongot egy magángyűjtő bocsátotta árverésre.

A gyilkosság idején 25 éves Chapman négyszer lőtte meg Lennont, aki feleségével, Yoko Onóval sétált vissza késő este a lakásuknak helyt adó Dakota-házhoz. A 40 éves Lennon kórházba szállítás közben halt meg. Chapman a gyilkosságot követően az épület előtt álló egyik növénytartóba dobta a dedikált lemezt, amelyen rendőrségi jelzések is láthatóak, mivel felvették a bizonyítékok közé.

A sad sad day but remembering my friend John with the great joy he brought to the world. I will always be proud and happy to have known and worked with this incredible Scouser! X love Paul#JohnLennon



📷 by Linda McCartney pic.twitter.com/oNL0ihzhvl