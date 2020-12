Ilyen stíluskeverék rég került terítékre, a “The Shadow in the Cloud” egy repülőgépes, szörnyes akció-horror. Az alapsztori szerint akár egy romantikus dráma is lehetne főszereplő, Chloë Grace Moretz 1943-ban a II. világháború idején felszökik egy bevetésre induló amerikai B-17-es bombázóra.

Az átlagos lövöldözés, és a legénységgel való kapcsolat kibontása mellett viszont egy rejtélyes szörny is felbukkan, és ezzel az akció átveszi az irányítást, az élethű fizika pedig háttérbe szorul.

VOD premier, vagyis a digitális értékesítés kezdete 2021. január 1-én várható.