Ha a zene abszolút élvezete kerül szóba, akkor a téma felkent gurujai azonnal lehűtik a kedélyeket. A fejhallgatóknak nincs Szent Grálja, mert ahány fül, annyi szokás: van akinek a gazdagabb mélyek tetszenek, mások a csilingelő magasakért vannak oda, a nagy többség pedig a semleges hangképet keresi, általában sikertelenül.

Nem mindegy, hogy nyitott, vagy zárt, milyen a kialakítása, mekkora az ellenállása, vezetékes, vagy vezeték nélküli. A profik általában a vezeték nélküli egységeket szóra sem méltatják, megfelelő jelátvitel nincs kábel nélkül, tartják ők.

Átlagembernek pedig százezer forint alatt könnyen fellelhető a megfelelő fejhallgató, onnan felfelé már tényleg nüanszok számítanak.

Ezért is érdekes az Apple új terméke, az Airpods Max, amit magabiztosan dobtak be a legnagyobb nevek által uralt kategóriába, kétszázezer forint fölé. Igaz, ez egy okosabb termék, mert zenelejátszáson túl egyéb funkciókat is tud. Érzékeli, ha levesszük a fülünkről, így azonnal leállítja a lejátszást. Magán az fejhallgatón képesek vagyunk szabályozni a hangerőt, megállítani és elindítani az éppen játszott számot, fogadni hívásainkat és aktiválni Sirit.