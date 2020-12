Az autó- és motorvezetés – és általában az ülő életmód – ártalmaiként többnyire az elhízást, cukorbetegséget és más, hasonló kórképeket említenek, de létezik egy sok férfit érintő betegség is, amely szintén ezekre az okokra vezethető vissza. A hivatásos sofőrök és kerékpáros-, motoros futárok többnyire már megismerkedtek az ún. „sofőrbetegséggel” vagyis a krónikus kismedencei fájdalom szindróma egyik jellemző altípusával.

Ez egy olyan betegség, melyet az orvosok is nehezen diagnosztizálnak, lévén a vizelési gondok, a potenciazavar és magömlési problémák, valamint a belső combba is kisugárzó alhasi, gátkörnyéki fájdalom esetén szinte mindenki a prosztatagyulladásra gondol. Éppen ezért a diagnózis, minden más lehetséges tényező kizárását jelenti.

Ennél a betegségnél a kismedencében futó idegek, és az általuk ellátott gáti izmok problémáiról van szó. Az ma még nem teljesen nyilvánvaló, hogy mi a kiváltó ok, ám a rizikófaktorok jó része már ismert. Bár önmagában az ülő életmód is elvezethet a kórkép kialakulásához, az autó, kerékpár vagy motorkerékpár rezgése felgyorsítja a folyamatot, innen ered a „sofőrbetegség” elnevezés. „Természetesen az lenne a legjobb, ha ki tudnánk zárni az életünkből ezeket a tevékenységeket, de ez nyilvánvalóan lehetetlen. Ám vannak olyan módszerek, melyek enyhíthetik vagy meg is szüntethetik a tüneteket” – tette hozzá Dr. Merth Gábor az Affidea Férfiegészség Központ orvosigazgatója.