Nyolcvanöt éves korában szombaton meghalt David Prowse brit színész, Darth Vader megszemélyesítője az első Csillagok háborúja trilógiában – közölte a színész ügynöksége, adta hírül az MTI.

Nagy sajnálattal és szívszorító szomorúsággal tölt el minket és rajongók millióit szerte a világon, amikor bejelentjük, hogy ügyfelünk, Dave Prowse, a Brit Birodalom Rendjének tagja, 85 éves korában elhunyt

– írták Twitteren-üzenetükben. A tájékoztatás szerint a brit színészt rövid betegséget követően érte a halál.

Prowse az angliai Bristolban született, fiatalkorában súlyemeléssel foglalkozott, számos bajnokságot is nyert. Hollywoodban eleinte testépítőként dolgozott, készülve a színészi életre. Feladata a színészek felkészítése volt a szerepre. Ő segítette az amerikai Christopher Reevet is Superman filmbeli alakításához. Prowse később maga is színésznek állt, számos horrorfilmben kapott szerepet.