A grillszezonnak ugyan már bőven vége, de ilyenkor is be lehet újítani egy remek grillsütőt – feltéve, ha az ember eldöntötte, mit is akar. Lehet a hagyományos, faszenes megoldást is választani, de egyre szélesebb körben terjednek az elektromos változatok.

A Traeger Ironwood 885 a hagyományos irányvonalat követi, de nem hiányoznak belőle a modern technológia vívmányai sem. A WiFire névre keresztelt technológiának köszönhetően a grillsütő egy alkalmazás segítségével összeköthető egy okostelefonnal, melyen keresztül ellenőrizhető, hogy milyen állapotban vannak éppen a steakek. Az app mindemellett képes arra is, hogy az előre megadott hozzávalók alapján receptötleteket ajánljon, ha pedig elharapóznának a dolgok a sütő körül, akkor figyelmezteti a szakácsot arra, hogy csináljon valamit.

Az ellenőrzőrendszerek közül természetesen nem maradhatott ki a hőmérséklet-ellenőrzés sem: egy bizonyos lehűlés után a sütő képes arra, hogy magától növelje a hőmérsékletet, úgy szabályozva önmagát, hogy a pellet nagyobb lángon égjen. A rendszer akkor is szól, ha a tüzelőanyag fogytán van, és ideje lenne egy újratöltésnek.

A közel 80 kilós, 260 Celsius-fokig hevíthető szerkezet ára 1500 dollár (454 ezer forint), de a kistesójáért, a valamivel kevesebbet tudó Ironwood 650-ért is 1200 dollárt (363 ezer forintot) kér a gyártó.