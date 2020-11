Szeretjük az olyan tehetséges ezermestereket, mint amilyen Shane Wighton is. A mérnök kosárpalánkokkal való kapcsolata hosszú múltra nyúlik vissza, ugyanis annak idején egy olyan palánkot alkotott meg, melynek széleiről is a gyűrűbe pattan a labda.

Olvass tovább

A rendszer magából a palánkból, három motorból, szenzorokból és az ezekhez kapcsolt számítógépekből áll. Az érzékelők folyamatosan pásztázzák az előtte lévő játékosokat, és figyelik a labda útját. A rendszernek gyorsnak kell lennie, ugyanis egy átlagos dobás során mindössze 6 tizedmásodperc alatt kell a gépnek jól beállítania a palánkot, ám ezt az esetek döntő többségében sikeresen végre is hajtja.

Mivel a szenzor valójában az Xbox háza tájáról ismert Microsoft Kinect, mely az arcokat is felismeri, Wrighton egy olyan opciót is beépített a rendszerbe, mely felismeri, hogy ki dob. Ennek megfelelően akár azt is be lehet állítani, hogy a rendszer csaljon valakinek a javára úgy, hogy a másik dobásait mindig elirányítsa a gyűrű felől. A mérnök ezt feleségével demonstrálta. Az angol nyelvű teljes videót ide kattintva lehet elérni.

A sport és a technológia furcsa elegye ez a golflabda is, mely magától begurul a lyukba. A Nissan fejlesztéséről az alábbi linkre kattintva tudhatsz meg többet: