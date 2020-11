Jimi Hendrix legendás alakja általában a balkezes játék miatt fordított Fender Stratocaster formájával forrt össze. Ezekkel tűnt fel legtöbb esetben a színpadon, és volt, amelyik saját nevet is kapott, ilyen volt az 1968-as Black Beauty, vagy a szintén 1968-as “Olympic White” színű “Woodstock Strat”, amin a kor egyik legmeghatározóbb zenei eseményén, a Woodstock fesztiválon is játszott.

Ennek ellenére játszott ő rengeteg gitáron, többek között Gibsonok is megfordultak a kezei között, és ezt a gyártó most kihasználja egy jó kis megemlékezésre. A zenész halálának ötvenedik évfordulójára két különleges szériával készültek, az 1967 SG Custom in Aged Polaris White-ból 150 darabot raknak össze, az 1969-es Flying V in Aged Ebonyból pedig 125 darab készül.