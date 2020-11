Hetekig lázban tartotta az egész világon az amerikai elnökválasztás, melyen a regnáló elnök Donald Trump kikapott Joe Biden korábbi alelnöktől. Az esemény a Caviart is megihlette: az orosz manufaktúra, mely előszeretettel nyúl hozzá az Apple csúcsmobiljaihoz, és drágítja meg őket arannyal, gyémánttal és egyéb luxusalapanyagok felhasználásával, megálmodta a Sands of Time nevű készüléket. Erről egy videót is közzétettek:

A Caviarnak már nem ez az első alkalom, amikor a nemrég megjelent iPhone 12 és 12 Pro Max készülékekhez nyúlnak, ám eddig erre csak virtuálisan került sor. Korábbi látványterveikben ugyanis egy vizionált Apple-készülékkel dolgoztak, ez az első olyan terv, melyen már a valós készülék látható.