Manapság már egyre gyakrabban érik el a csúcskategóriás mobiltelefonok a több százezer forintos vételárat. Elég csak az új Apple-csúcskészülékre, az iPhone 12-re gondolni, melynek magyarországi indulóára 300 ezer forint. Mondjuk az is igaz, hogy ezekért az összegekért korábban soha nem látott csúcstechnológia kerül a készülékekbe, tehát ha akarjuk, akkor megérthető, mi miatt is szálltak el így a mobilok árai.

Ám létezik olyan helyzet is, mint amelyben a Xor telefonja is található. Nem túl ismert gyártóról van szó – nem is lehet ismert, hiszen csak most jelent meg első készülékük, a Titanium, melyre ránézve első pillanatra a 2000-es évek eleji Nokia-dizájnok juthatnak az ember eszébe.

A Titaniumot készítő Xor legtöbb munkatársa a hasonló készülékeket gyártó Vertu nevű gyártótól érkezett, miután a cég fokozatosan elveszítette a vásárlóit, majd le kellett húznia a rolót. A munkatársak most a Xornál abban bízhatnak, hogy sikerül vevőket találniuk butatelefonjukra, mely közel sem rendelkezik akkora tudással, mint a manapság használt mobilok többsége.