Az 59 éves színész No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality című könyve kedden jelenik meg. Mint a lap felidézte, a Vissza a jövőbe filmsztárja 29 éves korában tudta meg, hogy Parkinson-kórban szenved. Akkor egy orvos azt jósolta neki, hogy szerencsés esetben még tíz évig dolgozhat. Azóta harminc év telt el, és televíziós alakításaiért nyolc Emmy-jelölést és egy Emmy-díjat kapott.

A színész első önéletrajzi könyve 2002-ben jelent meg Lucky Man címmel. Az új kötetében megszokott optimizmusához képest józanabb hangot üt meg, és színészi karrierje végéről beszél.