Ez az egyik legmagasabb ár, amelyet az elmúlt években megadtak Ludwig van Beethoven (1770-1827), a zenetörténet egyik legjelentősebb klasszikus komponistája írásáért – közölte helyi idő szerint pénteken a texasi Dallasban a Heritage Auctions aukciósház. A német zeneszerző egyoldalas leveléért végül 275 ezer dollárért (83 millió forint) ajánlottak.

– közölte Sandro Palomino, az aukciósház ritka kéziratokért felelős kurátora.

