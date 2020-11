Felismervén, hogy 2020-ban többször és többet maradtak, illetve maradnak otthon az emberek a koronavírus-járvány miatt, a LEGO úgy döntött, piacra dobja az eddigi legnagyobb készletét,

a 9036 elemből álló Colosseumot.

A Gizmodo beszámolója szerint az eddigi csúcstartó a Star Wars Milleneium Falcon űrhajó volt, melynek megépítéséhez 7541 építőkockát kell felhasználni, vagyis 1495-tel kevesebbet, mint Róma egyik legszebb látványosságához. A dobogó legalsó fokára egy másik világörökségi helyszín, a Tádzs Mahal ért fel a maga 5923 darabjával.

Ennek ellenére a november 27-én megjelenő Colosseumot jóval olcsóbban, 550 dollárért (kb. 166 ezer Ft) szerezhetjük be, míg az Ezeréves Sólyom ára továbbra is 800 dollár (kb. 240 ezer Ft) körül mozog. Gigantikus modelljével a LEGO a 18 év felettiek szórakozását is biztosítaná.