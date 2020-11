Clapton 47,5 méteres jachtja, amelyet 2005-ben vásárolt a brit rocker és három évvel később teljes körűen felújította, várhatóan 7-10 millió dollár (2-3 milliárd forint) közötti áron cserél gazdát a GWS Auctions november 28-i aukcióján Los Angelesben.

Az aukciósház csütörtöki közlése szerint a Va Bene nevű jacht 1992-ben épült és 14 vendég elszállásolására alkalmas. A pazarul berendezett hajót két évvel ezelőtt nagyjából 12 millió dollárért hirdették meg.

Az Artifacts of Hollywood and Music elnevezésű árverés több mint 300 tétele között szerepel egy 1983-as gitárprototípus is, amely Clapton számára készült. A hangszer leütési árát 40 ezer és 50 ezer dollár közé becsülik.