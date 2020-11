Már biztos, hogy New Kim, egy kétéves tojó lesz a világ legdrágább galambja. A szárnyasért jelenleg óriási számháború zajlik egy online árverésen, ahol egy dél-afrikai licitáló adta meg az eddigi legnagyobb összeget, 1,32 millió eurót (470 millió forintot) a madárért.

Az összeg jelentős része Hok Van De Wouwer galambtenyésztő zsebébe vándorol, aki most megválik minden versenygalambjától. Az úri hobbi igencsak költséges, de a belga család apa-fiú párosa több nemzeti díjat is elhódított az általuk tenyésztett madarakkal. Arra azonban nem számítottak ők sem, hogy New Kim ára ennyire az egekbe tör: mindössze 1,5 óra alatt 226 ajánlat érkezett az alábbi videón részletesebben is megcsodálható galambra.

Vélhetően dél-afrikai tulajdonosa nem fogja versenyeztetni New Kimet, hiszen az hatalmas kockázatot jelent: simán előfordulhat, hogy a galamb nem tér vissza sohasem. Valószínűbb, hogy rá bízzák az új versenygalamb-generáció felnevelését, melyek eladásával szintén nagyot lehet kaszálni.

A madarat az árverés november 15-ei zárásáig egy biztonsági cég védi, hogy biztosan ne történhessen vele semmi, míg új gazdája kézbe nem veszi.