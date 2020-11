1986-ban, amikor a világ mozijai bemutatták Tom Cruise főszereplésével a Top Gunt, alig volt fiú, aki ne akart volna olyan menő vadászpilóta lenni, mint Maverick. A legenda tovább él, és ugyan a koronavírus-járvány miatt húzzák-halogatják, de egyszer biztos eljön az a nap is, amikor végre bemutatják a mozik az elkészült második részt is.

Bő három évtizeddel az első film premierje után a hétköznapi emberek keveset beszélnek a filmről, ám ez nem igaz minden közegre. Az igazi TOPGUN-ban, azaz az amerikai légierő krémjét kiképző központban gyakoriak az elszólások, szinte mindenki idéz a moziból. Erről Guy ‘Bus’ Snodgrass parancsnok, egykori pilóta és TOPGUN-kiképző írt könyvében.

Amikor az ember bekerül a TOPGUN-ba, egy professzionális szervezetbe, ki akarja hangsúlyozni, hogy ő a legjobb. A profizmusról szól minden, nem akarunk a TOPGUN-ból viccet csinálni filmes utalásokkal

– írta, hozzátéve, hogy ezt azért nem könnyű megállni.

Emiatt is vezettek be egy büntetési rendszert, melyben azonnal fizetnie kell 5 dollárt annak, aki idéz, már-már idéz, vagy utalást tesz a filmre. Bárki is bakizzon, nincs mese: azonnal perkálni kell, kivételezésre vagy halogatásra nincs lehetőség.