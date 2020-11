A kínai márkák megkerülhetetlenek már a mobiltelefonok piacán. Olyannyira erős a verseny, és akkora a kereslet, hogy a Doogee például már nem a legmodernebb funkciókkal vagy a hihetetlen alacsony árral próbál vevőket csalogatni. Ők azokra céloznak, akik a megbízható gyorsaság mellé egy igazán strapabíró keretet is szeretnének.

Az új Doogee S96 Pro nem hoz senkire szívrohamot, ha leesik, ugyanis 1,8 méteres magasságról is kibírja, ha a betonra zuhan, semmi baja sem lesz. A készülék alapja, szerkezete fém, a sarkokon, tetején, alján gumi erősítéssel. A mobilok között általában az IP68/IP69K szabványnak megfelelő mobilokat emelik ki, mint por- és vízálló darabokat, ez a telefon viszont a MIL-STD-810G katonai előírásoknak is megfelel (ha a készülék tényleg tudja ezt, akkor a víz és por mellett a rezgést, a magas hőmérsékletet, párát, vagyis az extrém időjárást is bírja).

Ezt rengeteg készülék tudja, az éjjellátó kamerafunkciót azonban kevés gépbe pakolják bele. A Doogee hátlapján található, négy lencsét számláló kameraszigeten viszont van egy Sony IMX350 húsz megapixeles, ultraérzékeny szenzor, ami a teljes éjszakai sötétben is lehetővé teszi a fotózást.