Takáts Pál, a legismertebb magyar siklóernyős nem itthon, a novemberi hidegben, hanem Brazíliában, az egyenlítőtől kicsit délre repült egy kisebb rekordot, ahol október-novemberben ideálisak a feltételek a síkvidéki siklóernyős távrepüléshez – írja a 444.

528 kilométert repült 11 óra leforgása alatt, amivel nem csak az előző (346 kilométeres) magyar szabadtáv-rekordot döntötte meg, hanem a 2002-ben ugyanitt felállított 281 kilométeres (akkor világcsúcsot is jelentő) magyar céltáv-rekordot is felülírta, amikor 400 kilométer után sikerült az előre megjelölt célpont fölött átrepülnie. Mindegyik korábbi magyar nemzeti rekord Brazíliában született, ahogy a tavaly felállított, 552 km-es siklóernyős szabadtáv-világrekord is.

A gyors haladást ezen a helyen az Atlanti óceán felől egész nap a szárazföld belseje felé fújó szél segíti, így a hátszeles repülés során az ernyő és a szél sebessége összeadódik. Napkeltétől napnyugtáig tartott a repülés. A magasban ilyenkor még viszonylag világos van, azonban leszálláskor, a talaj közelében már sötét, és nagyon vigyázni kell a sűrűn futó és alig látszó magasfeszültségű távvezetékek miatt.

Az alábbi videót pedig 2013-ban rögzítették, amikor egy akrobatikus trükk tesztelése közben az ernyő “összeesett” és nyitni kellett a póternyőt. Ez így, a monitor előtt is félelmetes.