Nem is gondolnánk, de Gotham denevérruhát öltő szuperhőse, Batman karaktere már 81 éves. Először 1939 májusában jelent meg a Detective Comics nevű képregény 27. számában, azóta pedig már egy komplett franchise-t húztak fel Bruce Wayne köré.

Nem is csoda, hogy az adott képregény egy fennmaradt példányáért akár 1 millió dollárt (309 millió forintot) is megadhat valaki. A remek állapotban megőrzött füzetben hat oldalon keresztül zajlik a The case of the chemical syndicate című történet, melyben felbukkant Batman.

Az egymilliós ár nem túlzó, hiszen tíz éve ugyanennek a lapnak egy másik, szintén jó minőségben fennmaradt példánya akkor a képregényes rekordot megdöntve, 1,075 millió dollárért talált gazdára. Ahogy azt, a mostani tételt is a Heritage Auctions árverezi el.

“Számtalan kliensünk kérdezte már az elmúlt években, hogy van-e egy a Detective Comics 27. számából – és hogy a munkánkat még jobban megnehezítsék, többen is kikötötték, hogy a legjobbak közé tartozó példányt szerezzük meg” – mesélt az állandó érdeklődésről az aukciósház alelnöke. Az árverés november 19. és 22. között zajlik online.