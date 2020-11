Nem sok olyan kísérleti eszköz létezik a világon, mint a Floridai Egyetem szélfala, de ha valahol, akkor itt indokolt egy ilyen megléte. Az Atlanti-óceánon évente átlagosan 6 trópusi ciklon nő hurrikán erejűvé, de 2005-ben például – amikor a Katrina elérte az Egyesült Államok partjait, és elpusztította New Orleans jelentős részét – 15 hurrikán tombolt.

Florida is a gyakran érintett területek közé tartozik, így az állami egyetem kutatóközpontokkal és mérnökcsapatokkal közösen 15 évig csiszolgatta a világ egyik, ha nem a legerősebb szélgépét. 2005-ben még csak két turbinából állt a szerkezet, de a maximális szélsebesség már ekkor is 190 km/óra volt. Ma már 12 hatalmas ventilátor kavarja a levegőt úgy, hogy az elé állított tárgyak akár 252 kilométeres óránkénti sebességű széllökésekkel is találkozhatnak.

A helyszínen elsősorban életnagyságú könnyűszerkezetes házak stabilitását és ellenálló-képességét vizsgálják, de vannak olyan cégek, melyek itt demonstrálják a hurrikántól óvó felszereléseiket. Ilyen látható például az alábbi videón is, mellyel beszögezve a nyílászárókat, a ház alapja hamarabb megadta magát egy 3-as erősségű hurrikánban, mint az ajtó vagy az ablakok.

A rendszer nem csak a szelet, hanem a hurrikánokkal kéz a kézben járó csapadékot is tudja szimulálni. Az alábbi felvételen különféle módszerekkel épült házakat tesznek ki a vihar erejének, egyes esetekben dermesztő a pusztítás.