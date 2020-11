Egy friss kutatás szerint elképesztő mennyiségű vizet és villamosenergiát pazarolnak el a britek teázáskor. A kutatók 2000 embert kérdeztek meg a nemzeti hagyománynak mondható szokásaikról, a válaszokat összesítve meglepő adatok jöttek ki.

A megkérdezettek átlagosan kétszer annyi vizet forralnak, mint amennyi a teájukhoz kellene, a forró víz maradékát pedig kiöntik, így mind az energia, mind az ivóvíz kárba vész. Napi szinten akár 28 olimpiai úszómedencét is fel lehetne tölteni a britek által hanyagul kiöntött teavízzel, ha egy átlagos bögre (350 ml) méreteivel számolunk egy teázáskor. Az is kiderült, hogy a válaszadók negyede egész egyszerűen nem tudja, mennyi víz kell egy bögre teához (segítünk: egy bögrényi, ha beleszámoljuk a párolgást is, akkor minimálisan több).

A kérdezők nem csak a teázáskor elpocsékolt energiamennyiséget próbálták felmérni, más területekről is igyekeztek információkat gyűjteni. A kutatásban részt vevők 15 százaléka például ezerrel bőgeti a fűtést akkor is, ha nyitva van az ablaka, harmaduk pedig fogmosás közben végig folyatja a csapot.

Jó hír legalább, hogy a válaszadók 24 százaléka elismerte, hogy a legtöbb embernél többet fogyasztanak, 59 százalékuk pedig tudja, hogy csökkentenie kellene a háztartása energiafelhasználását.