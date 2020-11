Évekig lappangtak, és különféle szubkultúrákban terjedtek a Baby Shark (bébicápa) című angol nyelvű gyerekmondóka különböző verziói, ám azt jómagam sem gondoltam volna öt évvel ezelőtt, amikor először hallottam, hogy egy nap ez lesz a világ egyik legnépszerűbb dala.

Egy dél-koreai YouTube-csatorna azonban tökéletesen ráérzett az őrületre, és az addig csak elszigetelten terjedő éneket egy sokak számára fülbemászó dallal párosítva berobbantotta a mainstreambe. 2016-ban közzétett videójukra a gyerekek könnyen rákattantak a barátságos dallam és a képi világ miatt, ám az őrületet jól mutatja, hogy a Baby Shark remixként még a világ egyik legnagyobb fesztiválján, a Coachella egyik színpadján is megszólalt.

Idk. Seeing this Coachella goers jamming to BABY SHARK makes my nervousness go away shskskskshsks

