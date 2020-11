Eredetileg szeptember 12-én találkoztak volna, de alapvetően a koronavírus-járvány miatt másfél hónappal későbbre halasztották találkozójukat. “Harcolni fogunk, és remélem, Jones is beszáll a csatába – mondta Tyson, aki a hét végi online sajtótájékoztatón jóval elszántabbnak tűnt. – Nagyszerű erőben vagyok, rengeteget edzettem. Eleinte nem akartam ennyi energiát beletenni, de az ellenfél miatt nem tehettem másként.”

Elszántan készül, és kemény csatára számít az egymás elleni mérkőzésén Mike Tyson és Roy Jones Jr., a nehézsúlyú profi övökölvívás két élő legendája. A nyolcmenetesre tervezett összecsapást november 28-án, Los Angelesben vívják, és a feleket megszólaltató MMA Fighting portál beszámolója szerint a bemutató jellegűnek nyilvánított meccsen nagyon is komoly ütközet várható az 54 éves Tyson és az 51 esztendős Jones között, akik fénykorukban hosszú időn keresztül a világ legjobbjai közé tartoztak.

Jones azt hangoztatta, hogy még mindig tud bokszolni, és bízik robbanékonyságában, de érzékeltette, tart ellenfelétől. “Ha olyan emberrel nézel szembe, mint Tyson, mindenre fel kell készülnöd. Neki nem csak erős ütései vannak, ő egyike azon bunyósoknak, akik végezhetnek veled a ringben. Tudom, milyen meccs lehet ebből, a halálra is felkészültem.”

A nehézsúly többször is megkoronázott királya, Tyson 2005-ben bokszolt utoljára, profiként ötven győzelmet aratott – 44-et kiütéssel -, és hatszor maradt alul. Jones 2018-ban fejezte be profi pályafutását, 66 mérkőzése közül kilencen kapott ki, viszont 47 alkalommal KO-val végzett riválisaival, továbbá négy különböző kategóriában is vb-címig jutott.

Az Egyesült Államokban a két sztár összecsapása köré szervezett gála pay-per-view-rendszerben, 50 dolláros (15 ezer forintos) előfizetést követően érhető el, Magyarországon viszont a Sport1 extra költség nélkül hozza házhoz a legendák ütközetét. További hírességek is feltűnnek majd a ringben, például a korábbi NBA-játékos és zsákolóbajnok, Nate Robinson vagy a YouTube-ról ismert Jake Paul.