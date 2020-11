Magyarországon november 13-ától elérhető az új iPhone, mely már a tizenkettedik a sorban a hivatalos számozás szerint. A világ néhány pontján már kapni a telefont, de azoknak, akik nem bírnak az említett dátumig várni, vagy esetleg sokallják a 439 990 forintos indulóárat a készülékért, viszont mindenféleképpen szeretnék, ha legalább látszólag az új telefont tarthatnák a kezükben, van egy jó hírünk.

Több kínai médium is beszámolt arról, hogy az ország iPhone-rajongói egyre-másra vásárolják előző generációs telefonjaikhoz az iPhone 12-tokot. Ez a kiegészítő kívülről teljesen úgy néz ki, mint a nemrég bemutatott készülék, melyet a két előző mobilhoz, azaz az iPhone X-hez, illetve az iPhone 11-hez lehet megvásárolni 450, illetve 350 jüanért (21, valamint 16 ezer forintért).

Ez az összeg ugyan kicsit sok egy telefontokért, de a legtöbbeknél úgyis csak a külső számít, nem a státuszszimbólummá vált készülék tudása. Ráadásul – ahogy arra egy hozzászóló fanatikus is rávilágított – összességében még spórolnak is azzal, hogy most feltuningolják régi készüléküket. “Az új toknak köszönhetően két évig nem kell új iPhone-t venni” – írták.

A külsőségek oltárán a régebbi mobilok tulajdonosainak egyedül a kamera egyik lencséjét kell feláldozniuk annak elhelyezkedése miatt, de amint látható, ez sokakat nem zavar, viszik a tokokat, mint a cukrot.