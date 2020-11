A koronavírus-járványban igencsak csendes az észak-amerikai mozik látogatása, nem utolsó sorban azért, mert két létfontosságú piac, a New York-i és a Los Angeles-i mozik zárva vannak. Ezért a stúdiók igen óvatosak kasszasikerre számító filmjeik piacra dobásával, jelenleg inkább olyan kisebb alkotásokat, mint a Come Play és a The Empty Man című horrorfilmeket és a Nagypapa hadművelet című családi filmeket mutatták be – írja a Variety.

A 10 millió dollár költséggel készült Come Play bevételei meghaladták a várakozásokat, bemutatása előtt 2-2,5 millió dollárt jegybevételt remélt a Focus Features és az Amblin stúdió a premierhétvégén.