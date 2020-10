A Londontól egy órányira fekvő Woodley városában gyanús autóra lettek figyelmesek a rendőrök. Mivel a nyilvántartás szerint nem volt befizetve a kötelező biztosítása, megállították. Ekkor derült ki, hogy nem csak az autó alkalmatlan közlekedésre (abroncsai teljesen elkoptak), de a sofőr is: amellett, hogy nem rendelkezett jogosítvánnyal, még be is volt drogozva.

Balra a kajafutár autójának szövetvázig kopott első abroncsa, jobbra a kebab, amelyet az intézkedő rendőr adott át a megrendelőnek

A rendőrök annak rendje és módja szerint letartóztatták a férfit, ám mielőtt bevitték volna az őrsre, tettek egy kitérőt.

Az autó vezetője ugyanis ételfutár volt, aki épp egy ügyfélhez igyekezett annak vacsorájával. A rendőrök ezért felnyalábolták a csomagot, kivitték a címre, és átadták azt a vásárlónak, aki a beszámoló szerint jót mulatott a helyzeten.