A First Classt is kiadó Central Médiacsoport receptmegosztó oldalát, a Nosaltyt nemcsak külsőleg, hanem tartalmilag is új alapokra helyezték, mostantól a magazinos tartalmak kerülnek előtérbe.

A Nosalty a hazai gasztrosite-ok között továbbra is élenjár a videós megoldásokban, túlmutatva a klasszikus receptvideókon. Az új oldalon többet találkozhatunk a legfrissebb hazai és nemzetközi gasztrohírekkel, trendekkel, különböző összeállításokkal és interjúkkal.