A különböző népek konyhaművészetét már az egész világ ismerheti. Nincs ez másképp a japán gasztronómiával sem, ám a sushi mellett van egy kevésbé ismert nemzeti eledelük a ramen, azaz a tésztaleves, melyet a főtt tojástól kezdve a húson és a zöldségeken át a gombáig mindenféle finomsággal turbóznak fel.

Persze ebből is létezik csúcskategória, ám némileg meglepő módon azt nem őshazájában, hanem Ausztráliában kell keresni. Egy adag értékét 400 ausztrál dollárra (87 ezer forintra) becsüli a Sydney-ben található Gumshara étterem, ahol a leves is készül. A Rags To Riches fantázianevű fogás elkészítése 12 óráig tart, értékét pedig a minőségi disznócsont, az aranyozott, illetve panírozott homár és a szintén aranyozott tengeri füvek növelik igazán.

“Büszke vagyok arra, amit megalkottunk” – mondta Higasida Mori étteremtulajdonos. Ehhez azonban kellett egy játékkiadó ösztökélése is: a levest ugyanis az a szerencsés fogyaszthatja el, aki követ egy bizonyos Twitter-oldalt, és megosztja a játékra felhívó posztot is. Ezzel az akcióval ünneplik a Yakuza: Like A Dragon megjelenését, melyben a játékosok a japán maffia működésébe láthatnak bele az ötletgazda szerint.