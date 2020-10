Két, a hollywoodi ügyekben jártas magazin, a Deadline és a Variety is arról számolt be, hogy hamarosan befejeződhet a Halálos iramban-széria. Az autós filmsorozat, mely eddig nyolc számozott részből, valamint egy különálló történetű filmből (Hobbs és Shaw) áll, az egybehangzó információk szerint 11 részt érhet meg.

A források azt is tudni vélik, hogy az utolsó két részt az a Justin Lin rendezheti, aki a hamarosan a mozikban debütáló kilencedik epizód munkálatait is dirigálta, de több korábbi Halálos iramban-film is az ő nevéhez köthető.

A Variety szerint azonban nem kell szomorkodniuk a sorozat rajongóinak, hiszen a franchise fősztorija ugyan véget ér, de érkezhetnek még olyan különálló filmek, mint a Hobbs és Shaw. Ráadásul ott van még a Netflixen futó animációs sorozat Spy Racers címmel, mely szintén tovább tágítja a Fast and Furious-univerzumot.