Idén már 47. alkalommal rendezték meg a kaliforniai Half Moon településén az éves sütőtökmérő versenyt. A résztvevők már hosszú évtizedek óta összejönnek Kolumbusz-napon, azaz október második keddjén, és elhozzák a kertjükben vagy a földjükön nőtt legnagyobb zöldséget, és összemérik, hogy kinek van a legnagyobb töke.

A sütőtökök Super Bowl-jaként is nevezett eseményen a győztes pénzt is kap, méghozzá fontonként 7 dollárt. A végén Travis Gienger örülhetett, aki 2350 fontos, azaz 1066 kilós terményével 16 450 dollárt (5,12 millió forintot) zsebelhetett be.

Gienger életében először jelentkezett a fesztiválra, és már abba is rengeteg energiát fektetett, hogy egyáltalán részt vehessen a megmérettetésen. A gazda ugyanis 35 órányira él a verseny helyszínétől, a szállítás pedig speciális előkészületeket igényelt. Épített hát egy külön toldatot a platós teherautójához, az értékes zöldséget pedig kipárnázta különféle takarókkal és szivacsokkal. A teherautónak ezen kívül jókora mennyiségű földet is el kellett vinnie, ugyanis nem kockáztatták meg, hogy kiszáradjon a hosszú úton a tök.

“Az emberek csodálkoztak, amikor megálltunk a benzinkutakon, és több vödör vízzel locsoltuk a tököt. Vicces volt” – mondta a győztes gazda, aki a zöldségét el is nevezte. Színezete miatt a Tiger King, azaz a Tigriskirály nevet kapta a tök, éppen azt, ami a Netflix sikeres dokumentumfilmsorozatának angol címe.

A verseny történetének legnehezebb töke 1190 kg volt – a szervezők 30 ezer dollárt (9,3 millió forint) ajánlottak fel annak, aki megdönti a rekordot, de erre nem került sor.