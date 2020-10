A techvilág már jó ideje várja az Apple nyomkövetőjének piacra dobását. Az AirTag névre hallgató apróság megjelenését először 2020 közepére tippelték ipari szakértők, de ez jól láthatóan csúszik. A legfrissebb információkat szivárogtató bennfentes, Jon Prosser szerint viszont már nem kell sokat várni, a kütyü kész, tulajdonképpen csak a forgalmazást kell megkezdeni.

Az Apple ultra-szélessávú kis nyomkövető eszköz tulajdonképpen egy Bluetooth-tracker, amely párosítható az iCloud felhasználónkkal. Az Airtag pontos pozícióját a Find My alkalmazás segítségével bármikor megtudhatjuk, de a legjobb a kiterjesztett valóságban rejlő lehetőség.

Ezt a tipikusan szobában, házban elhagyott tárgyak felkutatására használhatjuk, kamera üzemmódban a program egy nagy vörös jelet, nyilat, bármit rajzol majd oda, ahol a keresett tárgy található. Egyelőre árról nincs információ, a várható megjelenés pedig 2021 márciusa.

Second:

With AirPods Studio now being pushed back, it now looks like Apple is going to launch AirTags after all.

Currently, they’re on schedule to be released with iOS 14.3 (iOS 14.3 will contain features enabled for AirTags) and iOS 14.3 is supposed to be next month..

So… pic.twitter.com/Dl0DpMrH9Y

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020