A brit királyi balesetmegelőzési társaság igen részletes statisztikákat vezet a szigetország útjain történő balesetekről. A korábbi adatok vizsgálata szerint a karambolok 20 százalékában, a halálos balesetek 25 százalékában játszik közre a fáradtság. Ez nem is csoda, hiszen a kutatások szerint több mint hatszor nagyobb eséllyel szenvednek balesetet azok a sofőrök, akik fáradtan ülnek a volán mögé.

Sajnos nem mindig tudjuk megoldani, hogy kipihenten induljunk útnak. Elég csak egy rossz éjszaka utáni hétköznap reggelre, a munka utáni hazaautózásra vagy az esti vezetésekre gondolni. Mindezek mellett pedig ott vannak az olyan utak is, amikor bármilyen kipihenten elindulhatunk, szinte biztos, hogy menet közben el fogunk fáradni.

Ennek klasszikus példája a magyarok egyik kedvenc üdülési célpontja, az Adria, melynek legközelebbi pontja is Budapesttől 500 kilométerre található. Legyen bármilyen kiadós is az alvás előtte, egy 5-7 órás út még szünetekkel is felettébb megterhelő.

Az imént felsorolt körülmények között a sofőrön előbb-utóbb kiütköznek a fáradtság jelei, melyeket érdemes figyelni. Ha egyre nehezebben megy a koncentráció, sorban jönnek az ásítások, akkor kezdődik el a folyamat, de ha ok nélküli lassítások történnek, vagy kiesik néhány másodperc, az már komoly intő jel. Ebben az esetben nem segítenek az olyan, sokak által megfelelőnek tartott praktikák, mint az ablak lehúzása, a rádió feltekerése vagy – ha van – az útitárs beszéltetése.

Ilyenkor már csak egy hosszabb megálló, pihenés, a volán átadása egy pihentebb sofőrnek, végül más lehetőség híján egy rövid, akár az autóban való alvás segíthet. Érdemesebb inkább az első figyelmeztető jeleknél megállni pihenni, vagy inkább megelőzésképpen kétóránként vagy 160 kilométerenként 15 perces szüneteket tartani.

Célszerű olyan időpontot választani az utazásra, ami nem ütközik a megszokott alvási periódusunkkal. Máskülönben felborul, megzavarodik az emberi szervezet biológiai órája, és hiába pihentünk az út előtt, a sötétben mégis gyorsabban elfáradunk.

Mértékkel a koffein is jó megoldás lehet, történjen a bevitele akár kávé, energiaital vagy tabletta formájában. Nem érdemes viszont túladagolni, ugyanis ekkor pont fordítva sülhet el a dolog.

A koncentráció megfelelő szinten tartását elősegítheti a hosszú út előtti bőséges reggeli, de csakis olyan „alapanyagokból” amelynek energiatartalma lassan szívódik fel. A teljes kiőrlésű gabonafélék az emésztésre és a vérnyomásra is pozitív hatással vannak. A vezetés közben elveszített energiát menet közben is érdemes pótolni valamilyen rágcsálnivaló formájában.

Ha már az elfogyasztott ételeknél és italoknál tartunk, érdemes megemlíteni az alkoholt is. Nyilván ittasan nem ülünk a volán mögé, csakhogy az ital utóhatásai még józanul is jelentkezhetnek, és nem csak a „másnaposság” képében. Éppen ezért mindig érdemes figyelembe venni, hogy mikor fogyasztottunk alkoholt, és hogy az valóban felszívódott-e. Nemcsak a fitt állapotunk, hanem a koncentrációnk megőrzésében is segíthet a vízfogyasztás, hiszen ha kiszáradunk, gyorsan hanyatlik az összpontosító képességünk. Érdemes tehát mindig sok folyadékot fogyasztani!

Manapság ugyan egyre több autóba szerelnek valamilyen fáradtságfigyelő rendszert, mégsem érdemes az autó „közbelépésére” várnunk. Mert bármilyen praktikával is próbálkozunk, a pihentető alvásnál biztosan nem hatékonyabb egyik sem. Az egyetlen igazán tartós és hatásos módszer, ha frissen ülünk a volán mögé, minden más csak legfeljebb ráadás, illetve vészmegoldás lehet.

