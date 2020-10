Olvass tovább

Az alvás nélkülözhetetlen része az életnek, és számos élettani és pszichológiai folyamatot segít elő. Egy harvardi tanulmány szerint, 24 órányi ébrenlét olyan hatással van az agyunkra vezetés közben, mintha a véralkoholszintünk legalább egy ezrelék lenne, ami egyenlő az ittas vezetéssel. Statisztikák szerint az autóbalesetek 20 százalékában szerepet játszik a sofőrök álmossága. Az alváshiány, más néven az inszomnia ugyanis negatívan hat a kedélyállapotunkra és komolyan befolyásolja az információbefogadás és -feldolgozás képességét.

Komoly baj lehet belőle

Hogyan ismerhető fel az inszomnia? Ha nem sikerül pihentető módon, eleget aludnod, akkor eleinte, az első egy-két kialvatlan napodon fáradtsággal, koncentrációzavarral, levertséggel és a teljesítményed csökkenésével kell szembenézned. Amennyiben ezek a tünetek legalább egy hónapig fennállnak, azaz nem tudod a negatív folyamatot egy-egy átaludt hétvégével kompenzálni, akkor beszélhetünk krónikus alváshiányról.

Ilyenkor már komoly problémák adódnak az elalvási, illetve átalvási képességekkel. Ebben a stádiumban az alváshiányban szenvedőknél már rendszeressé válnak az éjszakai felébredések, és már alig, vagy csak nagyon nehezen tudnak visszaaludni. Az is elfordulhat, hogy valaki a megszokottnál egy órával korábban ébred fel, még akkor is, ha egyébként kevesebbet is aludt az egészséges átlagnak tartott 7 óránál. Krónikus alváshiány esetén állandósul a napközbeni fáradtság, a rosszabb teljesítőképesség, a fokozott feszültség érzése, illetve rendkívüli módon aluszékonnyá válik az ember.

A kávé csak tüneti kezelés

A krónikus alváshiányban szenvedők egy ideig próbálják magukat energiaitalokkal, kávéval és egyéb más izgató szerekkel frissen tartani, ezek azonban csak felületesen kezelik a problémát. Hosszú távon komoly gondokkal szembesülhet az, aki nem fordul orvoshoz az inszomnia miatt. Az alváshiány ugyanis hozzájárulhat a szív és a vérkeringés károsodáshoz, illetve a magas vérnyomás kialakulásához.

Az alváshiánnyal szenvedőknél a szervezet alvászavarból fakadó túlterheltsége miatt jelentős mértékben megnő a szívinfarktus és az agyvérzés veszélye. Szintén rendkívül súlyos következmény, hogy az inszomnia miatt bekövetkező hormonális változások következtében megnő a szervezet vércukorszintje, ami idővel cukorbetegség kialakulásához vezethet. A krónikus alváshiányban szenvedők, érthető módon, gyakran megpróbálják máshogy pótolni a hiányzó energiát a mindennapi életvitelhez, így jellemző rájuk, hogy a szokásosnál többet nassolnak, vagy magas kalóriatartalmú gyorsételeket esznek, ez viszont előbb-utóbb gyomor- és bélrendszeri panaszokhoz, illetve elhízáshoz vezethet.

Kevesebb szex

Végül, de nem utolsó sorban azt is fontos megjegyezni, hogy az inszomnia a társas kapcsolatokra is negatív hatással van: szakemberek szerint a szexuális együttlétek elkerülésének és halogatásának legfőbb oka a kimerültség. A rendszeresen elmaradó alkalmak viszont hosszú távon elhidegüléshez és a kapcsolat megromlásához vezethetnek.

A rossz alvás miatt keletkező kialvatlanságot tehát mindenképpen javasolt komolyan venni az előbbiekben említett, az egészséget érintő káros következmények elkerülése érdekében. Ugyanakkor életmódváltással, illetve a mozgás beiktatásával jelentősen javíthatjuk az alvás minőségét. Krónikus alváshiány esetén azonban mindenképpen javasolt felkeresni egy szakembert, például egy alvásterapeutát. Természetesen csodák nincsenek, nem szabad elfelejteni, hogy a 7 órás ajánlott alvásidőt be kell tartani, mert enélkül hosszú távon nem sikerülhet megbirkózni a krónikus alváshiánnyal.

Hirdetés Feszültség? Alvászavar? – Sedacur forte. A Sedacur forte gyógynövények kivonatait tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer napközben oldja a feszültséget, éjjel pedig altat. Klinikailag igazolt hatású. Nappal nem álmosít, nincs hatással az autóvezetésre és nem befolyásolja a koncentrációt sem. Vény nélkül kapható gyógyszer

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT! Már gazdaságosabb, 60 szemes kiszerelésben is kapható.