Mégis talán a legérdekesebb és egyben legértékesebb kategória a szexuális segédeszközöké. Az egyik alkotó, Colin Burn nyolc különféle fallikus szobrocskát alkotott a világ legdrágább anyagaiból. Közéjük tartozik a világ legdrágább vibrátora is, mely tiszta platinából készült, felületét pedig több mint 70 karát gyémánt, kék zafírok és igazgyöngyök borítják. A Pearl Royale fantázianevű eszközből hármat készített a művész, áruk 1,8 millió dollár (545 millió forint).

Pearl Royale

A másik hét különböző segédeszközre sem lehet mondani, hogy megfizethető árúak lennének, hiszen a legolcsóbb is 75 ezer dollárba (22,7 millió forintba) kerül közülük. Ezeknél is előkerültek az olyan alapanyagok, mint az arany, a különféle drágakövek és az igazgyöngy, de fát és emberi hajat is használt a művész megalkotásukkor. Az alábbi galériában részletesebben is megtekinthetőek ezek a szobrocskák, megtekintéséhez a képre kell kattintani.