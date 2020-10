1985 óta a TBWA nevű reklámügynökségen keresztül intézi franciaországi hirdetéseit a McDonald’s. Nem mindennapi lojalitás ez az üzleti életben, mely mögött egy igen sikeres munkakapcsolat húzódik meg.

Úgy tűnik, ez az együttműködés még 35 év után is virágzik, és egy darabig még biztosan nem lesz vége. A reklámügynökség ugyanis olyan hirdetőtáblákkal szórta tele Párizs utcáit, melyre a járókelők akarva-akaratlanul is felkapják fejüket. A McDonald’s számára pedig az a legjobb az egészben, hogy még a márkanevük megjelenítése nélkül is tudja mindenki, az ő termékeik szerepelnek a képeken.