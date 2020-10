Egyre közelebb van már a nap, amikor a magyar vásárlók is hozzájuthatnak a Sony ötödik generációs játékkonzoljához, a PlayStation 5-höz. A japán cég már jóval a november 19-i dátum előtt elkezdte csepegtetni az információkat, a játékosközösség legnagyobb örömére.

Az elődjéhez képest masszívabb játékkonzolról most egy komolyabb videót is közzétett a Sony. A hétperces felvételen egy japán szakember szedi szét nagy alapossággal a PS5-öt, anyanyelvén elmagyarázva, hogy milyen alkatrészekből épül is fel a fehér borítású torony. Aggódni nem kell a japán nyelv miatt, a videó angol felirattal is nézhető.