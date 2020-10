Olvass tovább

Az 1897-ben bemutatott film mai szemmel nézve eléggé darabos, de ez, valamint a színek hiánya sem volt akadály, hogy egy mai szemmel is nézhető remek videót varázsoljanak belőle. Joaquim Campa videószerkesztő megfiatalította filmet, így az is még szórakoztatóbbá vált, ahogy a betekerő biciklis elesik a havas utcán.

Nem Joaquim Campa az egyetlen, aki ilyen furcsa hobbit választott magának. Egy orosz videós, Denisz Sirjajev is hasonlóval foglalkozik, ő újította fel A vonat érkezését is többek között, de az első Hold-rali felvételeihez is hozzányúlt, hogy szebb képeket kapjunk. Mindehhez a mesterséges intelligenciát hívta segítségül: neurális hálók segítségével kvázi új képkockákat készített az eredetileg már meglévők közé, de a meglévőket is színesebbé, élesebbé tette.