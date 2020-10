A megnövekedett kerékpáros forgalommal, azonban kiéleződtek az autósok kontra kerékpárosok közötti feszültségek is. Ennek az egyik fő oka az hogy Magyarországon jelenleg az európai színvonalú kerékpározási kultúra terén jelentősen le vagyunk maradva. Ami azonban a jelenlegi fejlesztésekkel és meghozott jogszabályi változtatásokkal jelntősen, és dinamikusan javuló trendet mutat Magyarországon is.

A tavaszi kijárási korlátozás idején jelentősen megváltozott, és megnövekedett a kerékpárral közlekedők száma, amihez nagyban hozzájárult az is hogy Magyarországon a kerékpáros közlekedéshez szükséges útvonalakat fejlesztenek, módosították a KRESZ szabályokat is, valamint egyre nagyobb teret engednek a kerékpáros kultúrának itthon is.

Problémát elsősorban az okozza, hogy olyanok is közlekedési eszközként kezdik használni a kerékpárjukat akik eddig csak hétvégenként hobbi kerékpárosként vagy lakó környezetükben használták a kerékpárt közlekedési eszközként, bevásárlásra, vagy rövid rekreációs tekerésre, de semmiképp nem az éles belvárosi forgalomban.

Megjelent rengeteg olyan kerékpáros a budapesti közlekedési forgalomban akik jogosítvánnyal nem rendelkeznek hanem a tömegközlekedés kiváltására ültek át a kerékpárra, így kevés vagy hiányos KRESZ ismerettel vetik bele magukat az éles forgalomba. Esetükben nagyon nagy mértékben előfordul és kimutatható a KRESZ ismereteinek hiánya. Így a budapesti forgalomban való részvételük még kerékpáros szemmel is jelentős veszélyforrásnak tűnik.

A másik probléma lehet az is hogy nem szervizelt eddig hobbi kerékpárként használt maximálisan nem biztonságos kerékpárokkal is be merészkednek a budapesti és egyéb agglomerációs forgalmakba, amik újabb balesetforrások lehetnek. Ahogy az autósok esetében úgy a kerékpárosok esetében is a férfi kerékpárosok sokkal nagyobb elánnal és irammal közlekednek ezáltal veszélyesebb manővereikkel, nagyon hirtelen képesek, veszélyes közlekedési szituációkat okozni.

A férfi kerékpár, amúgy is más menetdinamikával bír, elég ha csak a váz kialakítását nézzük. Míg jellemzően a hölgyek, kellemes tempóban, elegánsan és városi tempóban közlekednek, leggyakrabban áramvonalas, kecses városi kerékpárokkal. Addig a férfi kerékpárosok, erősebb, gyorsabb, sportosabb bringával, magabiztosabb közlekedési ismeretekkel közlekednek kerékpáron.

A 25 éve kizárólag kerékpárokkal foglalkozó Berguson kerékpár vezetője elmondta, ez a vásárlók estében is jól látszik, hogy a női kerékpár választékból a városi, és trekking kerékpárok a legkeresettebbek, addig a férfi kerékpárok esetében az MTB, cross trekking, és országúti kerékpárok a favoritok.

A harmadik csoportba, életkortól függetlenül, az elektromos kerékpárra váltók egyre népesebb tábora tartozik. Az elmúlt évek sláger kerékpár màrkái itt a Berguson kerékpárnál a Merida, Gepida, Kellys, CUBE, és Csepel voltak a legnépszerűbbek. Egy férfi kerékpár felépítése, menet tulajdonságai, jelentősen eltérnek a női kerékpárokétól. Valamint ahogy az autósok esetében is, úgy a férfi kerékpárosoknál is megfigyelhető, a sportosabb, gyorsabb, “versenyzősebb” vezetési stílus. És ha még mindez nem lenne elég probléma az hogy míg a hölgyek jelentős része egyszerű lassabb nagykerekű áramvonalas városi kerékpárral közlekedik a városi forgalomban addig férfitársaink leginkább sportosabb MTB, cross trackingekkel vagy akár országúti kerékpárokkal is részt vesznek a forgalomba, ami valójában, mint kerékpár, valóban alkalmas a városi bringázáshoz is, de alapvetően más, más típusok, leginkább sportcélra a legalkalmasabbak.

Az MTB-k leginkább hegyi, és terep kerékpározáshoz, a trekkingek hosszabb kerékpártúrákra, az országúti kerékpárok, hosszú egyenes lehetőleg aszfaltúton történő, nagy sebességek elérésére javasolt kerékpár típusok. Ha semmiképp nem szeretnénk férfi kerékpárból, az “urasabban” elegáns városi modellel közlekedni, akkor jó választás lehet számunkra egy túra trekking, vagy egy gravel kerékpár. A a legfontosabb hogy bármilyen kerékpárral is veszünk részt a forgalomban, kerékpárunk legyen a KRESZ szabályainak megfelelően felszerelt,. Rendszeresen szervizelt, és karbantartott, és minden esetben tartsuk szem előtt az alapvető biztonsági felszerelések használatát legfőképp sisak nélkül ne induljunk el a forgalomba bármennyire jó kerékpárosnak tartjuk is magunkat.

A szeszélyes őszi Időjárással is legalább annyira vigyázzunk, mint gyalogos, és autós társainkra, így hosszútávon mindenképpen nagyszerű és környezetbarát megoldás lesz számunkra a kerékpáros közlekedés, évszaktól függetlenül.

