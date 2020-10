Javában zajlik a Mission: Impossible 7 forgatása Tom Cruise főszereplésével. A színészről közismert, hogy amikor csak lehet, kerüli a kaszkadőrök használatát, és szinte mindent bevállal, amitől csomókban hullhat a színészt biztosító társág vezetőinek a haja.

Nem is olyan rég volt, amikor Cruise Norvégiában leugratott egy motorral az 1246 méter magas Helsetkopen nevű hegy tetejéről – négyszer.

Úgy látszik azonban, hogy ez nem volt elég a színésznek, aki párhuzamosan forgatja a franchise nyolcadik részét is. A helyszín továbbra is Norvégia, Cruise pedig valószínűleg nagyot fog küzdeni egy robogó vonat tetején az aktuális gonosszal. Minderről a leplet közelben autózó és videózó fiatalok rántották le, akiknek a sztár jókedvűen vissza is integetett.