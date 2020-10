Manapság a sportolók érdemeit nemcsak a pályán, hanem azon kívül nyújtott teljesítményük szerint is értékelik, ez is befolyásolja, rangsorolja őket. A Nielsen piackutató vállalkozott is arra, hogy kiderítse, kik a világ legeladhatóbb sportemberei.

Ehhez főként a közösségi médiában mutatott aktivitásukat vették figyelembe, hiszen manapság ott lehet a legnagyobb befolyást gyakorolni a követőtáborra. A kutatók több mint 21 sportág 6000 sportolójának fiókját figyelték egy éven keresztül, így született meg a végső lista.

A legjobb ötven közé két Forma-1-es versenyző is bekerült: Lewis Hamilton a 21., Charles Leclerc a 37. helyet foglalja el a listán, melynek többségét futballisták és kosárlabdázók alkotják.