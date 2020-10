1999. július 23-án állt Föld körüli pályára a Chandra űrtávcső. A röntgencsillagászati műhold – ahogy arra neve is utal – képes befogni és feldolgozni a világegyetem távoli zugaiból érkező röntgensugarakat, illetve fel is dolgozza ezeket. A kutatók az adatok alapján próbálnak meg következtetni arra, hogyan is született meg a világunk.

A röntgenszemű Chandra, mely az univerzum legforróbb pontjait vizsgálja, bő 21 éves története során több mint 23 ezer milliárd byte adatot küldött már a Földre. Ezek között akadtak igazán látványos felvételek, nem is egy, melyeket a NASA most közzé is tett.

Az alábbi képek közül több jelenséget először más űrtávcsövekkel, például a Hubble-lel rögzítettek, de a Chandra segítségével láthatóvá téve a röntgensugarakat, az eredeti képek egy újabb réteget kaptak, amitől még látványosabbá váltak.