Félelmetes belegondolni, de a kilencvenes évek eleje már harminc évre van tőlünk, lassan egyharmad évszázadra, ami rengeteg idő. Az internet csodájának köszönhetően viszont bármikor visszarepülhetünk akár 1990-be.

A korszak képei, hangjai csak egy kattintásnyira vannak, és a The Hood Internet csatornának köszönhetően túlzottan keresgélni sem kell, megtették helyettünk. Összeszedték 1990 legnagyobb világslágereit, és az MTV videoklippekből vágtak egy múltidéző remixet, ami a korszak fiataljait garantáltan felültetni a nosztalgiavonatra.

A felbukkanó sztárok, zenekarok között akad pár fiatalabbak számára is ismerős név:



In A Room, A Tribe Called Quest, AC/DC, Alice In Chains, Bad Religion, Bell Biv DeVoe, Billy Idol, Black Box, The Black Crowes, Boogie Down Productions, The Breeders, C & C Music Factory, Candyman, The Charlatans, D.N.A. featuring Suzanne Vega, Deee-Lite, Depeche Mode, Digital Underground, Divinyls, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, EMF, En Vogue, Enigma, Eric B. & Rakim, The Farm, George Michael, Guns N’ Roses, Happy Mondays, Hi-Five, INXS, Jane’s Addiction, Keith Sweat, LL Cool J, Londonbeat, Madonna, Main Source, Mariah Carey, MC Hammer, New Kids on the Block, Nick Cave & The Bad Seeds, Pixies, Poison, Primal Scream, Prince, Public Enemy, Queensrÿche, Roxette, Salt-n-Pepa, Scorpions, Seal, Sinéad O’Connor, Sonic Youth, Tara Kemp, Timmy T, Tony! Toni! Tone!, Whitney Houston, Wilson Phillips.

Itthon ebben az évben alakult meg a Republic együttes, a Bonanza Banzai felért sikerei csúcsára a Jel című lemezzel, az Első Emelet pedig bemutatta a Kis generáció sláger számát, ami után sokan felfigyeltek a srácokra.