A csomag eredetileg csütörtökön indult volna útnak a virginiai Wallops-szigetről, de a fellövését az utolsó pillanatban péntek éjszakára halasztották.

A 45 kilogramm súlyú, 71 centiméter magas új vécé – hivatalos nevén Univerzális Hulladékgazdálkodási Rendszer – feleakkora, mint az űrállomás jelenleg használt eredeti két toalettje, amelyet még az oroszok építettek be. A vécét úgy tervezték, hogy illeszkedjen a NASA Orion kapszulájába is, amely néhány éven belül asztronautákat szállít majd a Holdra.

Addig is az űrállomáson tesztelik majd az új berendezési tárgyat. Ha beválik, elkezdődhet a gyártása is. Mivel a SpaceX már képes űrhajósokat vinni az űrállomásra, és egy éven belül már a Boeing is felküldi az első legénységet az űrbe, több űrvécére lesz szükség.