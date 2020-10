Négy alkalommal bújt James Bond bőrébe Pierce Brosnan, de ezek közül a Halj meg máskor annyira meghatározó volt a számára, hogy az az otthonán is nyomot hagyott. Utolsó küldetése során az ír színész alakította 007-esnek Délkelet-Ázsiában is dolga akadt, a thaiföldi forgatási helyszínek pedig annyira megtetszettek Brosnannek, hogy malibui villáját is ennek megfelelően alakíttatta át.

A képre kattintva galéria nyílik

A Brosnan-család otthonára “ráfért” az átalakítás, ugyanis állítólag kinőtték a vízparti ranchet. Az építkezés egy évtizedig tartott, így született meg az az 1161 négyzetméteres luxusingatlan, mely nem kevesebb, mint 100 millió dollárért (31 milliárd forintért) találhat új gazdára. Jelenlegi gazdái már nem élnek itt, a színész famíliája 18 év után inkább Hawaiira költöztek.