Szponzorált tartalom. A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.

Véget ért a nyár, vele együtt a szabadságolások időszaka is, emellett elkezdődött az iskola, így reggel és délután is jelentős dugókkal kell számolni. Ilyenkor minden autós egy dolgot tart szem előtt: minél gyorsabban elérni az úticélt a sűrű forgalom ellenére is. Mindez azonban rengeteg stresszes helyzetet szül.

Régen gyakran lehetett találkozni az „Ön dönt: iszik vagy vezet?” feliratú reklámplakátokkal. Manapság a szlogen akár így is szólhatna: „Ön dönt: stresszel vagy vezet?” Bizony, célszerű lenne már beszállás előtt fejben eldönteni, hogy történjék bármi, mi akkor is megőrizzük a hidegvérünket a volán mögött. De nyilván nem vagyunk egyformák, hiszen mindenki eltérő stressztűrő képességgel rendelkezik. Van, aki simán elviseli, ha egy nap akár többször is bevágnak elé szabálytalanul, de akad olyan sofőr is, aki már az elsőnél elküldi melegebb éghajlatra a vétkest. Bármelyik kategóriába is tartozol, figyelj az alábbiakra, hogy elkerüld a stresszt: