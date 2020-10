A kreatív elmék mindig képesek voltak csodálatos dolgokat építeni LEGO-építőelemekből. Nincs ez másképp Zack Macasaet esetében sem, aki egy T-34-es tankot rakott össze egészen pontosan 1425 elemből. A szerkezet nem csak azért lenyűgöző, mert majdnem tökéletes koppintása az eredeti szovjet technikának, hanem mert távirányítható, ráadásul nem csak a padlón, hanem komolyabb terepen is boldogul. A slusszpoén pedig az, hogy még lőni is lehet vele, simán kivégzi a műanyagpoharakat, ahogy az az alábbi videóban is látható.

A LEGO-mértékegységgel számolva 50 blokk hosszú, 24 blokk széles és 23 blokk magas szerkezetben rejlik némi turpisság: a videóban is látható piros lövedékek nem a hosszú cső végén távoznak a tíz töltény befogadására képes rekeszből, hanem az alatta lévő kis lyukon. Ez azonban nem von le a páncélos értékéből, melyet tervezője hónapokig finomított, az alkatrészek pedig önmagukban legalább 130 ezer forintnak megfelelő összegbe kerültek.