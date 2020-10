A kor előrehaladtával csökken a tényleges alvásszükséglet. Az újszülötteknek átlagosan 16 órára, a kisgyerekeknek 13 órára van szükségük. A tinédzserek és a fiatalok pedig általában már 8-12 órával is beérik, igaz lehetnek olyan időszakok, amikor a hormonok miatt számukra elképzelhetetlen a korai kelés. Az orvostudomány állásfoglalása szerint a felnőtteknek napi 7-8 óra alvás elegendő lehet, később, öregkorban ez a mennyiség már 7 órára csökken. A hetes számot érdemes azonban fejben tartani, szakemberek egybehangzó véleménye szerint ugyanis legalább hét óra pihentető alvásra van szüksége mindenkinek, hogy a test megfelelően regenerálódjon, végbemenjen a méregtelenítés és a zsírégetés. Az emberi szervezet ettől függetlenül „gyárilag” úgy van hangolva, hogy az alvást alapvetően éjszakai tevékenységként kezeli. Így van ez már azóta, amióta az ősember elhagyta a barlangot.

Az alvás-ébrenlét ciklust belső óránk szabályozza, ami főként a nappalok és éjszakák váltakozásához igazodik. Szervezetünk nagyjából este 23 óra és hajnali 4 óra között csökkenti az aktivitását. Ilyenkor az ébrenlétért felelős kortizol nevű hormon alacsony szinten van, és termelődése csak az első napsugarak hajnali megjelenésével erősödik fel ismét. A legtöbb kortizolt reggel 6 és 7 óra között termeli a szervezet, pontosan azért, hogy fel tudjunk kelni. Manapság gyakran hallani is azt a jótanácsot, hogy rögtön a reggeli ébredés után ne fogyasszunk kávét, hiszen a szervezet amúgy is csúcsra járatja az ébredésért felelős hormon előállítását. Komoly alvászavarok esetén azonban előfordulhat, hogy csak kávéval, vagy már avval sem tudunk időben felkelni, utóbbi pedig magánéleti és munkahelyi problémákat egyaránt okozhat.

Mikortól szorul kezelésre az alvászavar?

Felmérések szerint hazánkban 0,5 – 1 millióra tehető azoknak a száma, akik alvászavarban szenvednek. Az emiatt jelentkező fáradékonyság, illetve koncentrációs zavarok már-már népbetegségnek tekinthetők. Az alvászavart kiváltó okok között gyakran szerepel valamilyen esemény miatt érzett izgalom (pl. vizsgadrukk, fontos tárgyalás), stressz, munkahelyi problémák, esetleg a házastárssal, élettárssal folytatott vita. Az alvászavarban szenvedők arra panaszkodnak, hogy nem tudnak a szokott időben elaludni, gyakran csak hajnali 1-2 óra körül jön álom a szemükre. Amennyiben ez rövid ideig, legfeljebb 2-3 hétig tart, még nincs ok az aggodalomra, de ennek ellenére is törekedni kell arra, hogy elalvás előtt lehetőleg ideálisak legyenek a körülmények.

Kevesebb kütyü

Lefekvés előtt egy-két órával zárjuk ki a zavaró fény- és zajforrásokat! Az alvászavarok megszüntetése érdekében ragaszkodjunk a korábban jól működő, alvás előtti rituáléinkhoz. Van, akit az olvasás, van, akit a zenehallgatás vagy egy jó beszélgetés kapcsol ki. Elalvás előtt mindenképpen kerülni kell az elektronikus kütyük nyomkodását és bámulását. A televízió, az okostelefonok és a számítógépek ugyanis úgynevezett „kék fényt” bocsájtanak ki. Ez a rövid hullámhosszú, 460-480 nanométer körüli tartományban lévő kék fény csökkenti az álmosságért felelős hormon, a melatonin termelését. A kék fény hatását egyes szakemberek a koffeinhez hasonlítják, nem véletlenül. Hivatásos sofőrök gyakran szándékosan kék színű éjszakai fényben vezetnek a kamion fülkéjében, hogy csökkentsék szervezetük melatonintermelését, mert ezáltal kevésbé lesznek álmosak.

Nyilván egy kamionsofőr nem mindig ura a maga idejének, és már az is nagy szó, ha sikerül betartania az összes pihenőidővel kapcsolatos előírást. No de mit tegyen az, aki még este is a számítógépen dolgozik, mert a gyerekek miatt csak elalvás előtt van némi nyugalma a gépen pötyögni? Ilyen esetben érdemes az éjszakai fényre vonatkozó beállításokat alkalmazni, ami csökkenti a kijelző kék fényét és növeli a melegebb színek arányát.

Nagy alvás a nagy út előtt

Persze, aki hosszabb útra készül járművével, az előző este még csak unalomból se nyomkodja az okostelefont! Hosszabb vezetés előtt ajánlott még a szokásosnál is többet aludni és a nyugodt alvás érdekében érdemes mindent elalvás előtt elintézni, hogy agyunk alvás közben ne azzal foglalkozzon, hogyan próbáljon minél több információt az emlékezetünkben tartani a reggeli sikeres indulás érdekében. Csak akkor leszünk képesek a stresszes szituációkban jó döntéseket hozni, ha kellőképpen kipihentek vagyunk.

A stresszhelyzetek sikeres kezelése két hormon, az adrenalin és a koritizol összehangolt működésén is múlik. Előbbi megemeli a pulzust, így a szív gyorsabban dobog, több vér jut az izmokhoz, ezáltal nagyobb erő kifejtésére leszünk képesek. Az ehhez szükséges energiát pedig a kortizol biztosítja, ami növeli a vércukorszintet és fokozza az glükóz felhasználását.

Aki tudatosan odafigyel arra, hogy jól aludjon, azt még egy-két kilengés sem vágja földhöz, de az alvási idő rendszeres csökkenése már alvászavarokhoz és hosszú távon a szervezet kimerüléséhez vezethet. Éppen ezért mindenképpen fordítsunk elegendő figyelmet a legalább hét órán át tartó, pihentető alvásra!

